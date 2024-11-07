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ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из амурской ИК

ФСИН опровергла данные о побеге заключенных из колонии в Амурской области

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сообщения о побеге двух заключенных из исправительной колонии (ИК) в Амурской области не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.

«Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны», — говорится в сообщении службы.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что из исправительной колонии № 2 в Бурейском районе Амурской области сбежали двое заключенных. По его данным, инцидент произошел еще 5 ноября.

Одного из сбежавших осудили на четыре года за незаконное проникновение в жилище, а также за угон автомобиля. Второго осужденного приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.

В октябре из исправительной колонии №2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция поймала последнего беглеца из колонии в Липецке.

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