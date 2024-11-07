Психолог рассказала, как справиться с гиперчувствительностью

Гиперчувствительным людям следует принять свою индивидуальность и не воспринимать ее как слабость. Об этом РИАМО рассказала психолог Екатерина Игонина.

«При гиперчувствительности человек может испытывать сильный дискомфорт — как психологический, например, при большом скоплении людей, так и физический. Яркий свет, шум, прикосновения могут вызывать неприятные ощущения: головную боль, затрудненное дыхание, повышенное сердцебиение», — отметила эксперт.

Чтобы управлять своим состоянием, она советует вести дневник эмоций, куда нужно записывать все ситуации, вызывающие стресс, и разбирать их причины. Кроме того, важно перестать брать ответственность за эмоции других людей и научиться соблюдать свои границы. Гиперчувствительным людям также необходимо дозировать рабочую нагрузку и избегать шумных и многолюдных мест, заключила Игонина.

Практикующий психолог Александра Миллер до этого говорила, что стеснительным людям важно посещать тренинги и ретриты, чтобы преодолеть трудности в общении и найти партнера.

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