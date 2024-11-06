Психолог рассказала, может ли выговор начальника привести к депрессии

Выговор со стороны начальника может спровоцировать кататонический ступор (симптом депрессии) и депрессивное состояние у сотрудника. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный психолог Ольга Коновалова, комментируя новость о том, что в Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе.

По ее словам, для таких последствий человек должен находиться в негативных условиях в течение некоторого времени.

«Одним из таких условий является то, что человек испытывает два вида давления: первый вид давления — это исходящий извне, и в данном случае это может быть как раз условия на работе, в частности начальник, который давил, гнобил и какие-то завышенные требования предъявлял», — объяснила Коновалова.

Помимо этого, такой исход могут спровоцировать особенность личности человека. Так, например, некоторым сотрудникам может не хватать ресурсов для выполнения задач, поэтому они могут проявлять внутреннего критика. В этом случае выговор может стать «последней капелькой», заключила психолог.

В конце октября сообщалось, что в Китае 20-летняя молодая женщина прекратила есть, пить и двигаться, после того как на работе ее отчитал начальник. Согласно публикации, инцидент произошел в провинции Хэнань в центральной части КНР. Ее состояние напоминает кататонический ступор, который характеризуется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и отказом разговаривать при сохранной речевой способности.

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