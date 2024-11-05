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Психолог рассказала, как стеснительным людям найти партнера

Психолог Миллер: тренинги помогут стеснительным людям найти партнера

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Mladen Mitrinovic/Shutterstock/FOTODOM

Стеснительным людям важно посещать тренинги и ретриты, чтобы преодолеть трудности в общении и найти партнера. Об этом РИАМО рассказала практикующий психолог Александра Миллер.

«Я советую интровертам и людям, которым сложно общаться, посещать тренинги, занятия с поющими чашами и прочие практики. Там часто встречаются женщины, которые хотят духовно развиваться и более открыты к общению. Например, есть практики, где люди стоят на гвоздях — туда приходят эмоционально открытые люди, и это уже располагает к общению», — сказала эксперт.

По ее словам, можно также посещать выставки и творческие мероприятия, мастер-классы и эмоциональные мероприятия. Еще один вариант, где стеснительные люди могут найти партнера, — сайты знакомств, заключила Миллер.

Британские ученые из Вульверхэмптонского университета до этого выяснили, что проявления альтруизма делают человека более привлекательным для отношений при онлайн-знакомствах. Известно, что альтруистическое (направленное на бескорыстную помощь другим) поведение может быть признаком хорошего генетического качества и сильного родительского потенциала.

Ранее психолог дала советы, как расстаться с партнером на хорошей ноте.

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