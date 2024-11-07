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В Госдуме предложили меру для защиты детей от вейпов по аналогии с сигаретами

Депутат Лантратова предложила размещать на вейпах изображения о вреде курения

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Shutterstock

Первый замглавы комитета Государственной думы России по просвещению Яна Лантратова направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте письма отмечается, что подобная мера необходима, чтобы избежать формирования положительного образа вейпинга среди детей и молодежи, а также развенчания мифа о безопасности.

По мнению Лантратовой, изображения о вреде курения должны быть распространены на вейпы и иные устройства для потребления никотинсодержащей продукции.

В конце октября глава комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев заявил, что штрафы за продажу вейпов подросткам кратно увеличатся.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ направлен на отзыв в правительство России.

Ранее отраслевой союз предложил рассчитывать ставку акциза на вейпы аналогично с акцизом на алкоголь.

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