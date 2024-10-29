Отраслевой союз предложил рассчитывать ставку акциза на вейпы аналогично с акцизом на алкоголь

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) предложил рассчитывать ставку акциза на вейпы аналогично с акцизом на алкоголь, сообщает пресс-служба союза.

По мнению СПИНИ, это позволит получить в бюджет дополнительно 150 млрд рублей с 2025 по 2026 год.

Как отметил член правления СПИНИ Владимир Мишеловин, сейчас в ставке акциза на вейпы не учитывается доля никотина в 1 миллилитре жидкости.

«С 2021 года его предельное содержание было снижено в 5 раз: с 10 до 2 процентов на 100 мг, хотя сам акциз вырос с 2017 года в 4,2 раза до 42 рублей за 1 миллилитр никотинсодержащей жидкости», — сказал он.

Мишеловин добавил, что эффективная ставка с момента начала взимания акциза выросла в 21 раз, а 95-98% рынка вейпов оказалось в серой зоне.

В СПИНИ отметили, что стоимость нелегальной продукции на российском рынке сегодня составляет около 150 рублей, а легальной - 1620 рублей, из которых 1260 – акциз, а 270 – НДС.

По словам Мишеловина, перерасчет ставки акциза позволит обелить рынок вейпов на 85%.

«В контексте госдоходов это позволит сократить планируемый дефицит бюджета в 2025 году примерно на 4,3%, а в 2026 году – на 4,6%», — сказал он.

Мишеловин добавил, что также это поможет государству контролировать запрет продаж вейпов несовершеннолетним, а совершеннолетние курильщики будут обеспечены качественной продукцией.