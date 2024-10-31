В Госдуме предрекли кратное увеличение штрафов за продажу вейпов подросткам

Штрафы за продажу вейпов подросткам кратно увеличатся. Об этом в интервью Дума ТВ заявил глава комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев.

Он напомнил, что два года назад уже был принят закон, ограничивающий реализацию вейпов. Однако он регулярно нарушается, отметил парламентарий.

«Мы получили здесь поддержку правительства в том, что нужно повышать значительно штрафы кратно, в десятки раз за продажу подросткам», — рассказал Метелев.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ направлен на отзыв в правительство России.

До этого нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям газосодержащих товаров.

Ранее отраслевой союз предложил рассчитывать ставку акциза на вейпы аналогично с акцизом на алкоголь.