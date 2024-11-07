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В Липецкой области предупредили о воздушной опасности

МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На территории Липецкой области объявили о воздушной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:03 по московскому времени.

Аналогичное предупреждение в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Игорь Артамонов.

28 октября над Липецкой областью уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Губернатор Артамонов отмечал, что никто из местных жителей не пострадал. Обезвреживанием упавших обломков занимались оперативные службы.

Накануне сообщалось, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Энергодаре. БПЛА также произвели атаку на береговую линию, приближенную к Запорожской атомной электростанции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный аналитик объяснил, почему беспилотники залетают вглубь России.

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Атаки БПЛА на Россию
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