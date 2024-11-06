Источник назвал причину схода с рельсов 22 вагонов с углем в Башкирии

Причиной схода с рельсов 22 вагонов с углем в Башкирии стала детонация взрывного устройства, задержан подозреваемый в диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предварительно, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество», — сообщает источник.

Отмечается, что через два дня был задержан подозреваемый в подрыве вагонов. Им оказался 31-летний мужчина из Ставропольского края. Заведено уголовное дело по статье о диверсии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 ноября. Известно, что обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре. На расписание поездов случившееся не повлияло.

Сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку в связи с инцидентом. В пресс-службе ведомства отмечали, что ответственных лиц железной дороги проверяют по статье «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта».

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