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Источник назвал причину схода с рельсов 22 вагонов с углем в Башкирии

Baza: в Башкирии 22 вагона с углем сошли с рельсов из-за взрыва, задержан мужчина

Причиной схода с рельсов 22 вагонов с углем в Башкирии стала детонация взрывного устройства, задержан подозреваемый в диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предварительно, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество», — сообщает источник.

Отмечается, что через два дня был задержан подозреваемый в подрыве вагонов. Им оказался 31-летний мужчина из Ставропольского края. Заведено уголовное дело по статье о диверсии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 ноября. Известно, что обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре. На расписание поездов случившееся не повлияло.

Сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку в связи с инцидентом. В пресс-службе ведомства отмечали, что ответственных лиц железной дороги проверяют по статье «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта».

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге

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