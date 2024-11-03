Появилось видео с места схода более 20 вагонов с углем в Башкирии

Пресс-служба Центрального МСУТ СК России опубликовала видео с места схода 22 вагонов с углем в Башкирии.

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту инцидента и выясняют обстоятельства случившегося. Ответственных лиц железной дороги проверяют по статье «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 ноября. Обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре. На расписание поездов случившееся не повлияло.

29 октября сообщалось, что в Ленинградской области на станции Лужская сошли с рельсов два вагона грузового поезда. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия провели восстановительные работы.

До этого сразу семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Один из них был гружен трубами, а остальные были пустыми. Инцидент случился во время проведения маневровых работ.

Ранее сошедший с рельсов вагон укатился и перекрыл автотрассу «Бетонка» в Подмосковье.