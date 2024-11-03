Под Уфой сошли с рельсов 22 вагона с углем

В Республике Башкортостан на участке пути Иглино — Дема сошли с рельсов свыше 20 вагонов с углем. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился в ночь на воскресенье. Обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в ведомстве.

«Задержек движения поездов не допущено», — подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время организована работа по выяснению всех обстоятельств случившегося.

29 октября сообщалось, что в Ленинградской области на станции Лужская сошли с рельсов два вагона грузового поезда. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия провели восстановительные работы.

До этого сразу семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Один из них был гружен трубами, а остальные были пустыми. Инцидент случился во время проведения маневровых работ.

В сентябре Генпрокуратура озвучила предложение Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер на железнодорожных переездах, а также принять другие меры для снижения аварийности. В частности, надзорный орган хочет внести коррективы в порядок оборудования переездов автоматическими камерами и оснастить переезды «устройствами, препятствующими несанкционированному проезду».

Ранее сошедший с рельсов вагон укатился и перекрыл автотрассу «Бетонка» в Подмосковье.