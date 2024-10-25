В Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%

Банк России повысил ключевую ставку до 21% в рамках борьбы с инфляцией, однако данное решение вызывает опасения. Столь значительное повышение ставки может не только не сдержать инфляцию, но и замедлить экономический рост страны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, депутат Госдумы Николай Новичков.

Новичков отметил, что, по данным МВФ, экономический рост в России в 2024 году составит 3,6%, но в 2025 году ожидается его замедление.

«Скорее всего, это замедление станет результатом политики Центрального банка, а не самой инфляции. По моему твердому убеждению, бороться с инфляцией нужно не ростом ключевой ставки, а созданием условий для развития экономики и созданием новых производств. Поэтому ключевую ставку надо однозначно снижать и создавать условия для дальнейшего роста внутреннего потребления и обеспечения экономического роста», — отметил Новичков.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка достигла рекорда за 22 года.