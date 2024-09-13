В ЦБ заявили о существенном росте потенциала экономики в 2025 году

Производственные возможности российской экономики будут продолжать увеличиваться, даже несмотря на строгую денежно-кредитную политику. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Безусловно, производственные мощности экономики растут и продолжают расширяться в условиях жесткой денежно-кредитной политики, так как инвестиции начали увеличиваться с конца прошлого года,» — отметил он.

Заботкин также сообщил, что инвестиции в основной капитал предприятий увеличились на 25% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, который предшествовал кризису.

По его словам, новый поток инвестиций окажет положительное влияние на рост производительности труда и повысит эффективность бизнес-процессов. Таким образом, потенциал экономики в следующем году будет продолжать существенно нарастать, добавил он.

До этого сообщалось, что в России наблюдается растущий потенциал экономики по обеспечению всех необходимых потребностей ВС РФ на фронте.

До этого в Минэкономразвития заявили, что в России продолжится экономический рост.