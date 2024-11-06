В России вырос спрос на шенгенские визы

В январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз вырос на 35% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

В первую очередь это связано с тем, что число выдаваемых многократных виз сократилось. К такому выводу пришли эксперты компании Continent Express. Например, сейчас получить шенген в Италию и Францию можно только на шесть месяцев, хотя раньше ее выдавали и на более долгий срок — на год или два.

В целом интерес россиян к поездкам в Европу в 2024 году вырос. Чаще всего россияне покупают билеты во Францию, Италию, Испанию, Германию. Также среди российских туристов популярны поездки на Кипр.

Как рассказывал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, шансы на получение шенгенской визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство. Вероятность отказа в таком случае уменьшается вдвое.

Ранее стало известно, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе.