Россиянам раскрыли, как избежать отказа в получении шенгена

Шансы на получение шенгенской визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство. Процент отказов в таком случае в два раза ниже, чем при самостоятельной подаче заявления, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По данным Российского союза туриндустрии, в этом году доля отказа в шенгене россиянам достигла 10%. Чтобы оформить документы быстро и повысить шансы на получение визы, лучше обращаться в агентство, считает Мкртчян.

«Если обращаться в турагентство, то они все сделают грамотно. Есть страховки, которые обеспечивают 100% возврат средств за авиабилеты или гостиницу в случае невыдачи визы или выдачи ее несвоевременно», — пояснил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день оформление визы в Италию занимает минимум пять недель, а в Грецию от двух до трех. Во Францию, Грецию, Италию и Испанию визы выдаются чаще всего, заключил Мкртчян.

До этого в туриндустрии сообщили, что каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ. По сравнению с доковидным 2019 годом доля отказов россиянам в «шенгене» выросла более чем в 13 раз, а выдача мультивиз гражданам РФ сократилась вдвое.

Ранее были названы ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу.