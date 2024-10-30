Власти Владимирской области ответили советнику Кадырова на критику запрета хиджабов в школах

Запрет носить хиджабы в школах Владимирской области соответствует Конституции, закону об образовании и позиции Верховного суда. Так в разговоре с «Газетой.Ru» в правительстве региона прокомментировали слова муфтия Чечни и советника Рамзана Кадырова, который счел запрет антиконституционным и разжигающим межнациональную рознь.

«Во Владимирской области проживают представители более 120 народностей и 16 конфессий. Правительство региона ведет гармоничную политику взаимодействия с представителями всех религий и национальностей, которая нацелена на недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве. Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и Федеральным законом об образовании. Правительство Владимирской области опиралось на опыт других регионов, где приняты аналогичные решения, а также на позицию Верховного суда, который дал свою оценку ситуации еще в 2013 году», — ответили там.

22 октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало приказ, согласно которому был введен запрет ношения хиджабов и никабов в общеобразовательных учреждениях. В колледжах ограничение носит рекомендательный характер, а в религиозных школах не действует совсем.

Вице-губернатор региона Владимир Куимов пояснил, что меру ввели из-за возникающих конфликтных ситуаций. По его словам, родители школьников жаловались в администрации школ, а вопрос религиозной атрибутики поднимается в родительских чатах. По словам Куимова, запрет был введен в интересах детей, чтобы избежать буллинга.

29 октября депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов сообщил, что по поручению Рамзана Кадырова встретился с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения хиджабов и никабов в школах региона. По словам Делимханова, итогом встречи стало решение добиться отмены «провокационного приказа». Депутат также назвал запрет «грубым» нарушением Конституции и отметил, что подобные решения могут привести к разобщению.

Ранее муфтий Чечни осудил запрет хиджаба в школах.