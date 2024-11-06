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Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки беспилотника на Каспийск

Росавиация: аэропорт Махачкалы возобновил работу после инцидента с БПЛА

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Mila Demidova/Shutterstock

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки беспилотника на Каспийск. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В 12:30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Махачкалы сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевшие в Махачкалу.

Утром 6 ноября в небе над Каспийском система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ. В результате атаки есть пострадавшая — 16-летняя жительница Каспийска. Она получила осколочные ранения и была доставлена в больницу.

На фоне инцидента временно приостанавливал работу аэропорт Махачкалы.

Ранее в Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах после атаки дрона.

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