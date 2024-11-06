Жители Дагестана сообщили о повторной атаке беспилотника

Еще один украинский дрон атаковал город Каспийск, расположенный в Республике Дагестан. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza со ссылкой на местных жителей.

«Очевидцы сообщают о повторной атаке беспилотника в Дагестане. Предварительно, он упал в Каспийске», — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что никакой официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Утром 6 ноября глава Дагестана Сергей Меликов заявил о попытке украинских войск нанести удар по региону при помощи дрона. По его словам, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летательный аппарат в небе над Каспийском.

В настоящее время на территории субъекта работает оперативный штаб, а сотрудники профильных служб выясняют обстоятельства случившегося. Меликов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять сведениям только из проверенных источников. Также глава региона напомнил местным жителям, что им следует воздержаться от публикации в социальных сетях видео и фотографий с места происшествия.

Ранее украинский дрон впервые атаковал Чеченскую Республику.