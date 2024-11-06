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В Дагестане при атаке украинского дрона пострадал подросток

Baza: 16-летняя жительница Каспийска пострадала в результате атаки беспилотника

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Haggardous50000/Shutterstock

Подросток получил ранения в результате атаки украинского дрона на город Каспийск в Республике Дагестан. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В материале уточняется, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 16-летняя девушка. По предварительной информации, юная жительница города шла по дороге недалеко от места падения беспилотника. При этом после удара об землю дрон взорвался.

«Она получила осколочные ранения и была доставлена в больницу», — выяснили журналисты.

Из публикации следует, что всего бойцы ВСУ выпустили по региону четыре беспилотника А-22 «Летучая лисица».

Утром 6 ноября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон в небе над регионом. Летательный аппарат перехватили над Каспийском.

Позже местные жители сообщили о повторной атаке со стороны ВСУ. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев писал, что еще один беспилотник также упал в районе Каспийска.

На фоне произошедшего в административном центре региона — городе Махачкале — временно остановили работу аэропорта. Сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее дрон ВСУ врезался в жилой дом в Белгородской области.

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