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В Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах после атаки БПЛА

В Дагестане усилили режим безопасности на военных объектах после атаки БПЛА

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Телеграм-канал «Baza»

На гражданских и военных объектах Дагестана усилен режим безопасности после уничтожения беспилотника. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба главы республики.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах», — говорится в сообщении.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, ситуация в регионе стабильная и контролируемая. В республике работает оперативный штаб.

Утром 6 ноября в небе над Каспийском система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ. О пострадавших не сообщалось.

На фоне атаки беспилотника временно прекратил принимать и отправлять рейсы аэропорт Махачкалы.

Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами страны также были ликвидированы три украинских дрона. Два из них перехватили в Курской области, еще один — в Орловской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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