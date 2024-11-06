В Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах после атаки БПЛА

На гражданских и военных объектах Дагестана усилен режим безопасности после уничтожения беспилотника. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба главы республики.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах», — говорится в сообщении.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, ситуация в регионе стабильная и контролируемая. В республике работает оперативный штаб.

Утром 6 ноября в небе над Каспийском система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ. О пострадавших не сообщалось.

На фоне атаки беспилотника временно прекратил принимать и отправлять рейсы аэропорт Махачкалы.

Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами страны также были ликвидированы три украинских дрона. Два из них перехватили в Курской области, еще один — в Орловской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.