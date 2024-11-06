Эксперт рассказал об осложнениях, которыми грозит вирус Коксаки

Коксаки – это энтеровирус, который имеет соответствующие для этой группы вирусов симптомы. Обычно это высокая температура, слабость, сыпь. В некоторых случаях заболевание грозит осложнениями, в числе которых – миокардит, рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Разные серьезные последствия для здоровья возможны, если человек заразился вирусом Коксаки типа В. В этом случае поражаются печень, поджелудочная железа, сердце и оболочка легких, рассказал Чумаков. Все это, по его словам, может привести к энцефалиту, менингиту, плевриту, гепатиту, судорогам и недостаточности органов из-за обезвоживания.

«В редких случаях возникают осложнения. Самое серьезное — миокардит, когда поражаются мышечные клетки сердца. Бывает серозный менингит — это воспаление мягкой мозговой оболочки серозного характера», — пояснил профессор.

По словам специалиста, также иногда к болезни присоединяются бактериальные осложнения, но это бывает редко. Особенного лечения при заражении вирусом нет, применяются общие рекомендации – постельный режим, обильное питье, снижение температуры и другие.

Что касается угрозы эпидемии Коксаки, то этого бояться не нужно – большая часть энтеровирусов непатогенные, заверил ученый. Он также призвал не считать, что сегодня обсуждается завозной случай, так как это сезонное заболевание.

Напомним, в девяти регионах России за последние несколько дней у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. В том числе опасное заболевание выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, и Удмуртской республике.

Россиянам ранее рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.