Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки

Иммунолог Жемчугов: при подозрении на вирус Коксаки нужно срочно делать тест

close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

При подозрении на заражение вирусом Коксаки, появлении тревожных симптомов нужно как можно скорее убедиться, что речь действительно идет об этом заболевании. Как можно быстрее следует обратиться к врачу и начать противовоспалительную терапию, рассказал в беседе с Tsargrad.tv доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Заразиться Коксаки достаточно легко, вирус может быть как на фруктах, так и в море, передаться воздушно-капельным путем. Однако сыпь и другие симптомы – это еще не факт заражения именно этим вирусом, подчеркнул медик.

«Я могу перечислить десятки заболеваний с сыпью. Начиная от тяжелых - лихорадка Марбург, Ласса, Эбола, — заканчивая ветрянкой — и везде сыпь. Простой герпес, корь – сыпь», — пояснил он.

При подозрениях важно срочно поставить диагноз с помощью лабораторного теста. Затем следует сразу начать противовоспалительную терапию, нужную при любой вирусной инфекции, считает Жемчугов. Однако точный диагноз позволит сделать лечение специфичным – оно различается в зависимости от причины недомогания.

Опытный врач, как правило, может по характеру сыпи и другим признакам предположить диагноз и направить на определенные два-три теста, заключил иммунолог.

Напомним, в девяти регионах России за последние несколько дней у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. В том числе опасное заболевание выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, и Удмуртской республике.

Вирус сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли опасаться пандемии Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами