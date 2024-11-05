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Россиянам рассказали, стоит ли опасаться пандемии Коксаки

Врач Соловьев: россиянам не стоит опасаться пандемии Коксаки

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Телеграм-канал «SHOT»

Вирус Коксаки не станет причиной новой пандемии в России, поэтому паниковать из-за него не стоит. Об этом ЕАН рассказал врач из Екатеринбурга Александр Соловьев.

Он отметил, что пока в стране фиксируются только единичные случаи распространения вируса. При этом, по его словам, конец лета и начало осени являются типичным периодом, когда происходит распространение таких болезней.

«Она (группа таких вирусов. — Прим. ред.) носит разнородный характер, в нее входит множество вариантов. Мы сталкиваемся с различными клиническими проявлениями, но ничего необычного в них нет. Никто не ждет неожиданностей от эпидемиологической ситуации», — уточнил Соловьев.

Накануне SHOT сообщал, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

В Москве известно о трех детях с характерной сыпью и высокой температурой. Мама одного ребенка рассказала, что у малыша появилась температура 39,1, небольшая сыпь на ладонях, воспалилось горло.

Ранее россиянам рассказали, как не заразиться вирусом Коксаки.

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