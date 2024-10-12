Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата

«78.ru»: в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата

close
РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленобласти пожилой мужчина госпитализирован с ожогами из-за взрыва на дачном участке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 12 октября в садоводстве «Медное Озеро-3» в Сертолово. В одном из садовых домов взорвался самогонный аппарат. Владелец дачи, 60-летний мужчина госпитализирован с ожогами.

Подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане приготовление самогона закончилось для хозяина квартиры визитом спасателей. В доме на Революционной улице в Казани у местного жителя взорвался самогонный аппарат. Устройство не загорелось, поэтому каких-либо серьезных повреждений в помещении не обнаружено. Взрыв не затронул соседей. Владелец жилья травм не получил.

Ранее омич гнал самогон у себя в квартире и устроил взрыв в доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами