В Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата

Во Всеволожском районе Ленобласти пожилой мужчина госпитализирован с ожогами из-за взрыва на дачном участке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 12 октября в садоводстве «Медное Озеро-3» в Сертолово. В одном из садовых домов взорвался самогонный аппарат. Владелец дачи, 60-летний мужчина госпитализирован с ожогами.

Подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане приготовление самогона закончилось для хозяина квартиры визитом спасателей. В доме на Революционной улице в Казани у местного жителя взорвался самогонный аппарат. Устройство не загорелось, поэтому каких-либо серьезных повреждений в помещении не обнаружено. Взрыв не затронул соседей. Владелец жилья травм не получил.

Ранее омич гнал самогон у себя в квартире и устроил взрыв в доме.