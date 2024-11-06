Подрядчики-мошенники обманули администрацию российского города на 745 тысяч рублей

Подрядчики-мошенники в Новочеркасске украли из бюджета 745 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, сотрудники новочеркасской прокуратуры провели проверку и установили, что подрядчик не в полном объеме выполнил обязательства, которые взял на себя в рамках контракта с администрацией, заключенного в мае 2023 года. Во время художественно-ландшафтного оформления дорог в акты внесли сведения, не соответствующие действительности. В результате компания получила деньги за работы, которые фактически не выполнила.

Таким образом, злоумышленники причинили бюджету ущерб в размере более 745 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Биробиджане украли 900 млн рублей при строительстве школы. Коммерческая организация взяла на себя обязательства по выполнению работ и деньги, однако соглашения не выполнила.

Ранее стало известно, что нижегородского бизнесмена, укравшего бюджетные деньги при вывозе мусора, будут судить.