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В Биробиджане украли 900 млн рублей при строительстве школы

Прокуратура возбудила уголовное дело о краже ₽900 млн при строительстве школы

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Global Look Press

Прокуратура возбудила уголовное дело о краже 900 млн рублей при строительстве школы в Биробиджане. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, коммерческая организация получила средства из бюджета на строительство школы в рамках концессионного соглашения в 2021 году в качестве аванса.

«При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены», — подчеркнули в прокуратуре.

В отношении генерального директора строительной организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

До этого арестовали имущество бывшего замначальника налоговой инспекции Москвы Цоя. Зафиксировано 24 эпизода получения взяток.

Свидетели и второй фигурант дела — бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС №9 Дарья Ситарова — подтвердили, что Цой брал взятки. В отличие от экс-замначальника, Ситарова признала вину в 24 эпизодах взяточничества.

Ранее двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников.

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