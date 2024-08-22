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Нижегородского бизнесмена, укравшего бюджетные деньги при вывозе мусора, будут судить

В Нижегородской области будут судить бизнесмена, укравшего бюджетные деньги

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Depositphotos

В Нижегородской области бизнесмена будут судить за кражу бюджетных денег при вывозе мусора. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии правоохранительных органов, генеральный директор компании в 2022 году заключил с администрацией Богородского муниципального округа контракт, согласно которому должен был выполнить ремонт крыш многоквартирных домов и уничтожить после этого строительный мусор.

В смете бизнесмен указал, что объем отходов для утилизации составлял 190 кубометров, но фактически там было 110 кубометров. Он предоставил акт выполненных работ с завышенным на 80 кубометров количеством мусора и незаконно получил из регионального бюджета более 390 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела о мошенничестве в отношении 46-летнего генерального директора переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого их передадут в суд.

Ранее гендиректора «Башкирских электрических сетей» арестовали по делу о взятке.

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