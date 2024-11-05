В Австралии мужчина с канцелярским ножом напал на людей у торгового центра, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал 9news.

«Мужчина был задержан», — говорится в сообщении.

Подозреваемый предположительно нанес ранения двум мужчинам и женщине, которые стояли на автобусной остановке возле ТЦ в Мельбурне.

Пострадавших доставили в больницу, за их жизнь борются врачи.

В апреле произошло нападение в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея. В полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что мужчина, напавший с ножом на посетителей, действовал в одиночку. Нападавшего ликвидировали, в здании были слышны выстрелы.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в разговоре с журналистами назвал нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея «за гранью понимания».

Ранее россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.