Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австралии мужчина с канцелярским ножом напал на людей у торгового центра

В австралийском Мельбурне мужчина с канцелярским ножом напал на людей в ТЦ

close
Karolis Kavolelis/Shutterstock

В Австралии мужчина с канцелярским ножом напал на людей у торгового центра, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал 9news.

«Мужчина был задержан», — говорится в сообщении.

Подозреваемый предположительно нанес ранения двум мужчинам и женщине, которые стояли на автобусной остановке возле ТЦ в Мельбурне.

Пострадавших доставили в больницу, за их жизнь борются врачи.

В апреле произошло нападение в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея. В полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что мужчина, напавший с ножом на посетителей, действовал в одиночку. Нападавшего ликвидировали, в здании были слышны выстрелы.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в разговоре с журналистами назвал нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея «за гранью понимания».

Ранее россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами