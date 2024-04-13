При нападении на ТЦ в Сиднее погибли пять человек

В результате нападения в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея погибли пять человек. Об этом сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на данные полиции.

В полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что мужчина, напавший с ножом на посетителей, действовал в одиночку. Нападавшего ликвидировали, его личность пока не установлена.

Очевидцы свидетельствуют, что в здании были слышны выстрелы.

До этого сообщалось, что неизвестный напал на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее.

10 апреля сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после нападения с ножом в центре Бордо. По данным журналистов, нападение произошло вечером на набережной в центре города. Источник в полиции сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.