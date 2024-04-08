Россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте

В Подмосковье двоих женщин госпитализировали после драки в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в Сергиевом Посаде. По данным источника, местные жительницы зашли в лифт, но одна из них не хотела ехать со второй, поэтому стала выталкивать ее из лифта.

Пенсионерке это не понравилось, и она отказалась выходить из кабины. После этого соседка нанесла женщине ранения в живот и шею ножом. После этого подозреваемая спустилась, порезала себе левое плечо и вызвала скорую помощь. Тем временем пострадавшая также обратилась в экстренные службы.

Обеих доставили в больницу, россиянки потеряли много крови. На данный момент они находятся в реанимации без сознания.

До этого в Екатеринбурге двое мужчин устроили драку со стрельбой около детского сада. Предварительно, оба ждали своих детей, но в какой-то момент между ними возник конфликт. Одного из участников госпитализировали. Наиболее вероятно, в него выстрелили из травматического пистолета.

Ранее на Кубани пенсионер угрожал жене пистолетом из-за куста роз.