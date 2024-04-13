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Премьер Австралии прокомментировал нападение неизвестного с ножом в ТЦ в Сиднее

Премьер Австралии Альбанезе назвал нападение в ТЦ в Сиднее «за гранью понимания»

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в разговоре с журналистами назвал нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея «за гранью понимания». Его слова приводит РИА Новости.

«Ужасающие сцены в торговом центре были за гранью понимания», — сказал он.

По словам Альбанезе, нападавший «действовал один», мотивы преступления злоумышленника пока неизвестны.

До этого сообщалось, что у посольства Российской Федерации в Австралии и генерального консульства в Сиднее отсутствует информация о россиянах, которые могли бы пострадать в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея.

13 апреля сообщалось, что неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. По предварительным данным, нападавшего ликвидировали. Сейчас полицейские проверяют информацию о том, что у преступника был сообщник, который мог находиться внутри здания.

Ранее россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.

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