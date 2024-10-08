Путин отреагировал на идею Токаева создать организацию по русскому языку в СНГ

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ назвал инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать Международную организацию по русскому языку в СНГ полезной и важной. Его слова передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что год назад в Бишкеке был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку.

«Хочу еще раз выразить слова благодарности за эту инициативу президенту Казахстана», — сказал он.

Также Владимир Путин заявил, что борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью является ключевым аспектом работы СНГ.

8 октября президент России также заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле стартовало заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина. Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России. Лидер РФ назвал страны СНГ ближайшими соседями Российской Федерации.

Ранее Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы.