Специалисты МАГАТЭ заявили о ежедневно слышащихся взрывах в районе ЗАЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции, всю неделю ежедневно слышали взрывы в районе АЭС. Об этом сообщается на сайте агентства.

Эксперты подчеркивают, что не получали информации о повреждениях на станции.

Группу специалистов агентства также известили о том, что более чем на 26 часов была отключена линия электропередачи из-за неуказанного повреждения.

22 октября директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что перевод энергоблоков Запорожской АЭС в режим «горячего останова» для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период не планируется.

Яшина рассказала, что режим «холодного останова» является более безопасным состоянием энергоблока. Решение обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, подчеркнула директор по коммуникациям Запорожской АЭС.

21 октября Энергодар частично обесточило из-за обстрела ВСУ, в городе также пропала вода.

Ранее на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения.