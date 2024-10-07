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В СВР заявили, что Украина хотела захватить и заминировать Курскую АЭС

Нарышкин: ВСУ планировали захватить и заминировать Курскую АЭС во время атаки

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Илья Питалев/РИА Новости

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область включал в себя захват и минирование Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Глава СВР отметил, что с марта 2024 года американские разведывательные спутники активизировали высокодетальную съемку границы России и Украины. Особое внимание, по словам Нарышкина, уделялось ситуации в Курской и Белгородской областях.

Нарышкин подчеркнул, что если бы Украине удалось захватить Курскую АЭС, то Европу ждала бы экологическая и техногенная катастрофа. Ее масштабы можно было бы сравнить с событиями на Чернобыльской АЭС, добавил глава СВР.

О планах атаки Курской АЭС украинскими войсками 20 сентября сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат считает, что власти Украины перешли от «националистической повестки и националистической диктатуры» к «прямой террористической деятельности».

Ранее Алаудинов заявил об отсутствии у ВСУ ресурса для прорыва к Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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