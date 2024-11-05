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Задержанному по подозрению в подкупе экс-мэру Сургута избрали меру пресечения

Нижневартовский городской суд арестовал экс-мэра Сургута Филатова на два месяца

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Телеграм-канал «Андрей Филатов»

Бывшего мэра города Сургута Андрея Филатова арестовали на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Меру пресечения экс-чиновнику избрал Нижневартовский городской суд.

«Филатову Андрею Сергеевичу, обвиняемому по ч. 8 ст. 204 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 января 2025 года. На момент опубликования постановление не вступило в законную силу», — говорится в заявлении.

5 ноября портал URA.RU со ссылкой на источник сообщил, что в конце прошлой недели сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу города Сургута. Филатова заподозрили в совершении преступления коррупционной направленности и превышении должностных полномочий. Более подробная информация к текущему моменту не поступала.

2 ноября адвокат бывшего мэра города Новый Уренгой Андрея Воронова заявил, что его клиент подал заявление на участие в специальной военной операции. Экс-главу населенного пункта, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, обвиняют во взяточничестве.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили подполковника полиции за получение взятки в размере 20 млн рублей.

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