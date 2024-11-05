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Посол Новой Зеландии надел какаху на встречу с Путиным

Посол Новой Зеландии вышел в национальном какаху на встречу с президентом России

Посол Новой Зеландии Марк Джулиан вышел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в традиционном какаху, как можно заметить на видеозаписи пресс-службы Кремля.

Джулиан надел национальную накидку маори, которая называется «какаху». Какаху — маорийский плащ, созданный из сплетенных руками нитей. Этот вид плаща называется «короваи», поскольку он украшен кистями.

Джулиан — не единственный посол государства, который прибыл в национальном наряде. Так, новый посол Малайзии Чеонг Лун Лаи надел на встречу с Путиным баджу мелаю — официальный наряд, представляющий собой костюм черного цвета с тканью сонгкет, вышитой золотой нитью.

После прибытия послы отправились на экскурсию по Георгиевскому залу, а основная цель их визита — передача верительных грамот в ходе церемонии.

В этом году президент России получит документы от посланников из 28 стран, куда входят Канада, Япония, Аргентина, Бельгия, Дания, Ирландия и Испания. Также документы передадут послы Белоруссии, Киргизии, Азербайджана и Армении.

В ходе церемонии Путин заявил, что Москва продолжает принимать активное участие в международной жизни и придерживается конструктивного внешнеполитического курса. Он отметил, что российское руководство готово к взаимовыгодному сотрудничеству с любыми государствами, а также поддерживает идею создания справедливой системы международных отношений.

Ранее на церемонии Путин назвал ошибочным курс Запада в отношении Украины.

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