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В России запустили «горячую линию» для туристов, заболевших вирусом Коксаки в Турции

В России появилась «горячая линия» для путешественников, зараженных Коксаки

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Роспотребнадзор

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для жителей России, которые обнаружили у себя признаки инфекционного заболевания Коксаки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Прежде всего это касается туристов, которые вернулись из Турции, и тех, кто с ними контактировал. При появлении первых признаков заболевания следует позвонить по номеру телефона 8-800-555-49-43 и сообщить о себе необходимые данные.

Номера телефонов региональных ведомств опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Туристам следует рассказать, как долго они пробыли в Турции и где проживали; о своем состоянии здоровья и дате появления симптомов. Также следует указать наименование туроператора, страховой компании и контактные данные.

К основным симптомам заболевания относятся повышение температуры тела, появление пузырьков и язвочек на ладонях, ступнях и в ротовой полости, а также сильная мышечная слабость.

Поддержать здоровье и снизить вероятность заражения поможет частое мытье рук, а также употребление кипяченой воды, обработанных продуктов и уборка в доме.

Ранее стало известно, что вероятность появления массовых заражений и эпидемий крайне низка.

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