Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как не заразиться вирусом Коксаки

«Радио 1»: частое мытье рук поможет не заразиться вирусом Коксаки

close
Pexels

Россиянам стоит чаще мыть руки с мылом и избегать близкого контакта с больными людьми, чтобы не заразиться вирусом «Коксаки». Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, они советуют отказаться от употребления необработанных продуктов, пить только кипяченую воду и поддерживать чистоту в доме и на рабочих местах.

«Вирус «Коксаки» в некоторых случаях может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Наиболее опасны вирусы типа A, которые могут вызывать вирусный менингит и другие тяжелые заболевания. Важно отметить, что в большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно без необходимости в медицинском вмешательстве», — говорится в сообщении.

Среди наиболее распространенных симптомов болезни эксперты выделяют повышенную температуру тела, боли в горле, животе и голове, усталость, сыпь на коже и воспаление слизистых оболочек.

Накануне SHOT сообщал, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Ранее россиянам назвали главные симптомы и способы лечения вируса Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами