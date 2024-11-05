Россиянам рассказали, как не заразиться вирусом Коксаки

Россиянам стоит чаще мыть руки с мылом и избегать близкого контакта с больными людьми, чтобы не заразиться вирусом «Коксаки». Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, они советуют отказаться от употребления необработанных продуктов, пить только кипяченую воду и поддерживать чистоту в доме и на рабочих местах.

«Вирус «Коксаки» в некоторых случаях может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Наиболее опасны вирусы типа A, которые могут вызывать вирусный менингит и другие тяжелые заболевания. Важно отметить, что в большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно без необходимости в медицинском вмешательстве», — говорится в сообщении.

Среди наиболее распространенных симптомов болезни эксперты выделяют повышенную температуру тела, боли в горле, животе и голове, усталость, сыпь на коже и воспаление слизистых оболочек.

Накануне SHOT сообщал, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Ранее россиянам назвали главные симптомы и способы лечения вируса Коксаки.