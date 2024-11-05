Россиянам назвали главные симптомы и способы лечения вируса Коксаки

На турецком курорте туристы подхватили вирус Коксаки, также сообщалось о случаях выявления заболевания в российских регионах. Этот вирус распространяется очень быстро воздушно-капельным путем, а среди первых симптомов заражения — огромная слабость, рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

Вместе со слабостью подхвативший вирус человек сталкивается с повышением температуры до 39 градусов и головной болью. Проявляется Коксаки, в отличие от других вирусов, на кожных покровах — у пациентов появляется мелкая красная сыпь.

«Но самый главный его признак — это очень сильная мышечная слабость. Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса — ни гриппа, ни COVID-19», — подчеркнула Лапа.

Наибольшую опасность вирус представляет для взрослых старше 50 лет, у которых иммунная система работает не так хорошо. Дети переносят заболевание легко, особенно если им нет 12 лет, отметила врач.

Заразившийся человек очень быстро теряет силы и перестает ходить. Лечение ему назначают в зависимости от того, как работает иммунная система в отдельно взятом случае, пояснила инфекционист. Обычно больным необходима длительная противовирусная, детоксикационная и гормональная терапия. Важно, чтобы начало лечения не затянулось, поэтому следует сразу обращаться за медпомощью при первых признаках заболевания, подчеркнула Лапа.

Напомним, сообщалось, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края пожаловались на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Так, жители Владимира рассказали о заражении 20 воспитанников детсада. Роспотребнадзор заявил, что после этих сообщений взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах.

Ранее иммунолог разъяснил, что делать при заражении вирусом Коксаки.