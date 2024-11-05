Иммуногенетик оценил вероятность эпидемии вируса Коксаки в России

В России сообщается о случаях распространения вируса Коксаки – это связывают с поездками жителей в Турцию, где зафиксирована вспышка заболевания. Однако периодически его находят среди жителей страны, поэтому с заграничным отдыхом это может быть не связано, считает врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба. В беседе с Tsargrad.tv он заверил, что эпидемии в России не будет.

Коксаки – это вид энтеровирусов, которыми дети болеют часто, особенно в холодное время года. В Коксаки нет ничего особенного, симптомы больше стандартные, а течение болезни зависит от иммунитета и того, как быстро началось лечение, отметил врач.

Передаются вирусы при прямом контакте, часто распространяются в коллективах детей в школах и детсадах. Часто выявить энтеровирус можно по поражению кишечника – при подозрительных симптомах важно немедленно обратиться к врачу. Что касается последствий в виде массовых заражений и эпидемии, то, по мнению врача, это маловероятно.

«Я думаю, что эпидемии никакой не будет. Просто нужно родителям вовремя обращаться к врачу. При малейших симптомах расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта», — подчеркнул Кашаба.

Энтеровирусы часто похожи на обычное ОРВИ с кашлем и покраснением горла. Важно при любых тревожных симптомах не отдавать заболевшего ребенка в детсад или школу, вызвать врача. Кишечные расстройства, особенно у детей, требуют медицинской помощи, так как сопряжены с риском обезвоживания, заключил врач.

Напомним, сообщалось, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края пожаловались на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Роспотребнадзор заявил, что после этих сообщений взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в учебных заведениях.

Ранее россиянам назвали главные симптомы и способы лечения вируса Коксаки.