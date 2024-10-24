Пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт

В США пассажиры самолета испугались «суперкрысу», пробравшуюся на борт, пишет Сomplex.

Пассажиры самолета авиакомпании Spirit Airlines были напуганы, заметив крысу, бегущую по багажной полке. По словам очевидцев, грызун был настолько больших размеров, что получил название «суперкрыса». Несмотря на инцидент, пилоты решили не сажать лайнер, пролетев полные три часа из Далласа в Лос-Анджелес.

Представители авиакомпании заявили, что в курсе ситуации и примут меры по предотвращению подобных случаев. Самолет, в котором была замечена крыса, был полностью продезинфицирован и готов для дальнейших полетов.

Ранее мужчина из Уэльса пожаловался, что крысы прогрызли стены в доме и питаются его одеждой. Проблема с грызунами преследует валлийца уже шесть лет и началась с момента переезда в новое муниципальное жилье