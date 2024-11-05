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Стало известно о планах Генпрокуратуры обжаловать арест имущества РФ в Финляндии

ТАСС: Генпрокуратура подаст апелляцию на арест имущества России в Финляндии

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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура России планирует подать апелляцию на арест российского имущества в Финляндии по искам энергетических компаний Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

При этом источник не стал уточнять сроки подачи апелляции.

29 октября газета Helsingin Sanomat сообщила, что пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под действие мер ареста по иску украинской компании «Нафтогаз». Под решение попали Российский центр науки и культуры (РЦНК). Сумма арестованных активов составила €4 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя арест российских активов, заявил, что РФ будет в судебном порядке оспаривать данное решение. По его словам, страна намерена задействовать все правовые механизмы.

Ранее власти Финляндии подали в суд на российских владельцев концертной арены.

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