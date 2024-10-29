В Кремле заявили, что Россия будет защищать свою недвижимость за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет в судебном порядке оспаривать арест своего имущества за границей.

«Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке... Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты», — подчеркнул представитель Кремля.

Некоторое время назад финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что в Финляндии арестовали пять объектов недвижимости России по иску украинской компании «Нафтогаз». Три из указанных объектов находятся на Аландских островах.

Кроме того, в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) по иску украинской компании «Нафтогаз».

По решению судебных приставов, под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу Nordenskiöldinkatu 1, где расположен РЦНК.

Ранее МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ оплатить налоги.