В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости России

Пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под действие мер ареста по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

В статье говорится, что 28 октября удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер, три из них находятся на Аландских островах.

В тот же день стало известно, что в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) по иску украинской компании «Нафтогаз».

По решению судебных приставов, под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу Nordenskiöldinkatu 1, где расположен РЦНК.

Кроме того, управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с «теми, кто находится под санкциями ЕС». Это квартиры, расположенные в непосредственной близости от российского центра.

Ранее МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ оплатить налоги.