Стала известна стоимость арестованного в Финляндии российского имущества

В Финляндии суд наложил арест на российские государственные активы общей стоимостью €4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки и еще как минимум пяти объектах недвижимости, находящихся в собственности РФ. Предполагается, что это стало результатом иска украинской энергетической компании «Нафтогаз», однако официальных уведомлений от финских властей российское посольство не получало.

29 октября об этом же сообщал ТАСС. По данным агентства, суд Хельсинки вынес два решения об аресте российских активов, размещенных в Финляндии, и засекретил их.

Реагируя, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что РФ будет в судебном порядке оспаривать арест своего имущества за границей.

Ранее сообщалось, что в Финляндии арестовали участок земли российской организации.