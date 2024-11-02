Вице-мэру Владивостока вынесли приговор по делу о взятке

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру города Алексею Ляйферу по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

По данным суда, Ляйфер в 2018 году «получил взятку в крупном размере» от представителя неназванной фирмы за помощь с подписанием договора об аренде участка земли. Также Ляйфера обвиняли в участии в махинациях с землей за прошедшие два года. Прокуратура считает, что он убедил своего подчиненного на льготных условиях и незаконно продать группе лиц земельный участок площадью свыше 10 тыс. квадратных метров. В рамках этой незаконной сделки землю продали по скидке 95% от кадастровой стоимости, бюджету Владивостока отошло не больше 20 млн рублей.

В итоге Ляйфер получил 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 3 млн рублей.

Согласно данным, которые были опубликованы на сайте администрации Владивостока, Ляйфер руководил управлениями муниципальной собственности города, архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, градостроительства, правовым управлением, а также управлением охраны окружающей среды и природопользования.

Ранее суд оставил в силе приговор полковникам ФСБ, бравшим взятки у католиков.