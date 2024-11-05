Эксперт раскрыл, остановит ли вирус Коксаки россиян от поездок в Турцию

В Турции произошла вспышка заболевания, причиной которой, предположительно, послужил вирус Коксаки. Появилась информация о случаях завоза вируса отдыхавшими там туристами. На турпотоке эта ситуация не отразится — подобные негативные факторы всегда есть, однако число желающих отдохнуть в Турции только растет, отметил вице-президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с 360.ru.

Сегодня наблюдается традиционный для этого времени года спад турпотока в Турцию с 120 до примерно 50 рейсов в день. Это связано с тем, что в Турции вскоре невозможно будет купаться, вскоре количество рейсов сократится втрое, объяснил эксперт.

Это повлияет на ситуацию с заболеваемостью — завоз вируса сократится. А новая волна роста турпотока прогнозируется на апрель будущего года, и вирус тут не будет влиять на ситуацию, убежден специалист.

«Мы отправляем людей 35 лет, ни разу еще не было, чтобы в Турции не было какого-то вируса, или пожара, или землетрясения, или наводнения, или еще чего-то. Каждый год что-то происходит, но каждый год российский турпоток только растет», — подчеркнул Мкртчян.

Он напомнил, что за последний год турпоток из России в Турцию увеличился более чем на 12%, составив почти 7 млн человек.

Напомним, в турецком городе Белек произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом, предположительно — Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции о предоставлении информации на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус. В ответ ведомство опровергло сообщения о якобы массовом заражении российских туристов, заявив, что по данным из местных медучреждений негативной ситуации нет.

Ранее иммуногенетик оценил вероятность эпидемии вируса Коксаки в России.