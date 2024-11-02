Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор обратился к минздраву Турции после жалоб туристов на вирус

Роспотребнадзор направил минздраву Турции запрос о жалобах туристов на вирус

close
Global Look Press

Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции о предоставлении информации на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимых мерах безопасности, предотвращающих возможное заражение вирусами.

Перед едой надо мыть руки, фрукты и овощи стоит мыть кипяченой водой. Также стоит избегать контакта с зараженными людьми.

Речь идет о туристах, заболевших в турецком отеле. Один из детей пожаловался на странную сыпь, которая похожа на симптом неподтвержденной официально эпидемии, вызванной вирусом Коксаки.

Симптомы заболевания, как жаловались туристы, не сбивались таблетками и суспензиями. Самая острая фаза болезни длится до пяти дней, а после людям становится легче.

Ранее в Анталье заявили об отсутствии жалоб у российских туристов на «мощный вирус».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами