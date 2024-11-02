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Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян

Минздрав Турции опроверг данные о массовом вирусном заболевании у туристов из РФ

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Depositphotos

Министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье. Соответствующее заявление ведомства приводит РИА Новости.

«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», — сказали агентству в турецком минздраве.

Незадолго до этого в Генеральном консульстве России в Анталье «Газете.Ru» опровергли данные о вспышке неизвестного вируса на побережье турецкого курортного города Белека. Там уточнили, что несколько туристов действительно обратились в больницы, однако массовых жалоб не наблюдается.

2 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что на побережье Белека произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. По информации канала, несколько десятков детей и взрослых в последние дни обратились в больницу с температурой выше 39 градусов, которую не удавалось сбить лекарствами. Предполагается, что причиной мог стать вирус коксаки, одна из разновидностей ковида или ротавирус. При этом точный диагноз пациентам врачи установить якобы не могут.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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