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Ирландский журналист рассказал о последствиях роста кладбищ на Украине

Журналист Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водных объектов

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Francisco Seco/AP

Рост числа кладбищ на Украине привел к тому, что в настоящее время водоемы в 16 регионах страны оказались загрязнены. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По словам журналиста, сегодня площадь кладбищ на Украине увеличилась в 12 раз. Это привело к тому, что в грунтовые воды проникли вещества, появившиеся в результате разложения.

Накануне фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов опубликовал видео, на котором показано огромное кладбище, появившееся рядом с городом Краматорск, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение года. Многие могилы являются безымянными — на них установлены только таблички с трехзначными числами.

1 ноября военный блогер, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов сообщил, что потери ВСУ, по официально опубликованным некрологам, достигли отметки в 524 тысячи человек. По его словам, эта цифра, скорее всего, занижена.

Ранее правительство Украины предрекло значительное сокращение населения страны.

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